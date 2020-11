AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 30 novembre 2020:

Ore 11:30 – C’era anche la Roma su Jude Bellingham, stella inglese del Borussia Dortmund classe 2003, prelevato in estate dal Birmingham. Lo rivela Philipp Degen, ex calciatore del Liverpool, durante un’intervista Blood Red: “È stata una delle più grandi vittorie per il Dortmund, perché la concorrenza per ottenere il giocatore era molto alta: Real, Barca, Milan, Inter, Roma, Bayern Monaco, Dortmund, tutte le migliori squadre in Inghilterra, in particolare la sfida per assicurarsi questo ragazzo, è stata enorme“.

Ore 10:30 – La Guardia di Finanza prosegue le proprie indagini in merito alla trattativa che ha portato nel 2018 Ante Coric in giallorosso. L’indagine si sta focalizzando in particolare su un fondo d’investimento chiamato Doyen Sport Investments (DSI). La Roma e l’allora ds Monchi ovviamente non hanno alcuna colpa all’interno dell’indagine. Lo scrive il quotidiano “Domani“.

Ore 9:30 – Smalling è stato prima fermato da un’intossicazione alimentare dovuto ai funghi e ora è alla prese con un’infiammazione al ginocchio: Fonseca spera di recuperarlo già per la gara di Europa League di giovedì prossimo contro lo Young Boys che potrebbe decidere il primo posto nel girone.

Ore 8:45 – Jordan Veretout affida a Instagram il suo pensiero sulla partita di ieri: “Serata storta, da cancellare in fretta“, scrive il centrocampista francese.

Ore 8:30 – Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, la Roma si lecca le ferite: Veretout e Mancini sono usciti dal campo infortunati, si teme una lesione muscolare, nelle prossime ore effettueranno i controlli di rito per valutare l’entità del problema.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…