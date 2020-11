Restiamo lucidi, restiamo uniti

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Non me l’aspettavo. La batosta di ieri è giunta un po’ di sorpresa, e non tanto per la sconfitta in sé, ma per il modo in cui è arrivata. La Roma ha approcciato a una partita di grande importanza con una fastidiosa mollezza. Sono rimasto molto deluso nel vedere l’atteggiamento di una squadra che si è letteralmente consegnata a un Napoli discreto ma non irresistibile senza colpo ferire. Ma, a mente lucida, ho capito che quel passo brutto passo falso, oltre ad avere qualche attenuante, era anche abbastanza prevedibile. E tutto sommato potrebbe anche farci bene.

PELLEGRINI, DZEKO E IL CORAGGIO DI FONSECA – Fatta salva una doverosa premessa, e cioè che è sempre facile parlare col senno del poi, uno dei principali errori di ieri è stato quello di voler puntare a ogni costo su alcuni giocatori che non avevano una condizione fisica accettabile. Dzeko e Pellegrini, reduci dal Covid, erano semplicemente impresentabili. E forse Fonseca avrebbe dovuto avere più coraggio, un termine a lui caro, affidandosi a calciatori meno esperti ma in forma come Villar e Borja Mayoral.

La Roma ha pagato a caro prezzo la mancanza di brillantezza di diversi calciatori, e questo non puoi permettertelo quando affronti grandi squadre come il Napoli. Mancini ha giocato con un risentimento muscolare ancora non del tutto superato causando una pericolosa ricaduta e l’infortunio di Veretout, un centrocampista unico nella rosa della Roma, ha fatto il resto. Ieri però, oltre alla condizione, è mancata anche la fame.

SEMO FORTI LO STESSO – La sconfitta di ieri, per quanto preoccupante, non deve rovinare quanto di buono visto fino alle 20:45 di ieri. Qualcuno mi ha criticato per aver scritto, qualche giorno fa, l’editoriale “Semo forti“. Non mi rimangio quanto detto. Penso ancora che questa squadra sia forte e che abbia potenzialità importanti. La sconfitta di ieri è un brutto passo falso, ma la Roma ha le qualità per tirarsene subito fuori. Strapparsi i capelli o farsi prendere dal disfattismo per una prestazione, per quanto brutta, è infantile oltre che controproducente. Quello che serve invece è essere lucidi.

La Roma non era una squadra imbattibile prima, e non lo è adesso. E’ una squadra con delle qualità, ma anche con dei limiti. Non è allestita per vincere lo scudetto, ma di sicuro per lottare per le prime quattro posizioni. E, sulla carta, non ha nulla da invidiare a quel Milan che sta dominando questa prima parte del campionato. La Roma ha dato segnali importanti in questa prima parte di stagione, e sfasciare tutto per una sola partita sarebbe folle.

Perciò calma ragazzi. Restiamo lucidi. Lo schiaffo di Napoli ha fatto male, ma deve servirci da lezione. Giovedì c’è un girone da chiudere al primo posto, e domenica una partita subito fondamentale per ripartire. E io sono convinto che, nonostante le difficoltà del momento, ci riusciremo. Questa è una buona squadra, con un allenatore capace e una società seria e presente. Restiamo uniti, solo così potremmo sperare di toglierci qualche soddisfazione già da quest’anno.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net