Manolas: “Grande vittoria, sempre forza Napoli”. E il like di Totti fa di nuovo discutere (FOTO)

AS ROMA NEWS – Kostas Manolas, difensore con un passato in giallorosso, ha esultato sui social per la vittoria del Napoli sulla Roma: “Grande vittoria, forza Napoli sempre”, ha scritto il centrale greco.

Il fatto di per sé non farebbe scalpore, ma a creare il caso è stato il “like” messo da Francesco Totti al post di Manolas su Instagram. Tanti tifosi romanisti infatti non hanno gradito il “mi piace” messo dall’ex capitano a un post che si riferisce a una pesante sconfitta della Roma.

Al messaggio di Manolas, come se non bastasse, sono arrivati tanti altri like di ex calciatori giallorossi, da Marco Borriello a Miralem Pjanic e Emerson Palmieri. Ma nessuno di questi, ovviamente, ha la stessa valenza di quello messo da una bandiera come Totti.