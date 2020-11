“ON AIR!” – CORSI: “Partita imbarazzante, perdere così è ridicolo”, BERSANI: “Il campo ha detto che il Napoli è superiore”, MAGNI: “E’ stata solo una giornataccia”, LO MONACO: “C’è delusione, ma non è questo il valore della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Quello che è successo ieri porta a una serie di considerazioni. Era una partita da tripla, ci stava perdere a Napoli, lo sapevamo. La sconfitta di ieri non intacca più di tanto le convinzioni che ho su questa squadra, ma la modalità con cui la sconfitta è arrivata ti lascia perplesso. Prendere 4 gol e 6-7 tiri in porta è un dato che preoccupa. Questo è un ambiente che quando si perdono partite contro squadre indigeste si parla di mercenari o di eunuchi. Io anche se fossi stato a un’altra radio non l’avrei fatto. Se diamo retta a queste vecchie litanie, Napoli-Roma rischia di diventare il primo tempo di Roma-Sassuolo, e questo non possiamo permettere che accada…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha perso, ha preso una sveglia, 4 a 0 è un risultato che mortifica. Fa male, ma ci sono milioni di attenuanti. La squadra è stanca, se ti presenti senza 6 giocatori e gli altri li regali al Napoli, allora… Nonostante la brutta batosta di ieri sera la squadra sta andando bene e farò di tutto perchè non diventi il preludio alla sconfitta di domenica prossima. Io lo conosco questo ambiente, so che siamo capaci di sfasciare tutto, ed è esattamente quello che non voglio fare… I quattro gol fanno molto male, ma non butto via tutto. Oggi non mi metto a dire di Dzeko, Pellegrini, Mirante… Niente. Brutta partita, da archiviare subito. Al Napoli non è servito nemmeno impegnarsi troppo ieri, non ho visto un Napoli stellare, gli è bastato fare quello che ha fatto per stravincere…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La Roma ha giocato tre minuti, poi ha pensato di essere toppo vivace e ha smesso di giocare. Il Napoli fra l’altro ha iniziato la partita in modo molto modesto… Ieri abbiamo giocato senza portiere, ieri due se non tre gol sono stati errori suoi. Spero che il campione Maradona sia stato celebrato abbastanza, ora mi auguro che si vada avanti. Sentire questa continua esaltazione di situazioni discutibili… tutta la vita di Maradona è stata sempre un cocktail di sapore alcuni dal sapore molto dubbio. E’ abbastanza vero che è stato il più grande sul campo, ma fuori… Ieri la Roma ha contribuito a celebrare Maradona, facendo questa figura barbina…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di ieri è stata imbarazzante. Tutti i giocatori che stavano facendo bene sono crollati: Mirante, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko…quando crollano questi non c’è niente da fare. Puoi giocare col Napoli, o col Vicenza, è uguale. Lo sbaglio enorme è stato far giocare Dzeko, appena rientrato dal Covid. Anche se Borja Mayoral non convince, è giovane e qualcosa poteva fare. Dzeko ieri è stato da zero assoluto… La Roma stava facendo bene, ma al momento di battere una grande crolla… Dobbiamo parlare di Pellegrini, che sta diventando un caso. Fonseca dice che non hanno avuto coraggio, ma non capisco sta cosa… Posso capire che aver paura di attaccare il Real Madrid, ma col Napoli senza pubblico, che pressione c’era. Se perdevi uno a zero col Napoli giocando bene ci stava pure, ma perdere così è da ridere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri abbiamo visto che le partite si possono perdere, anche in modo rovinoso, e non parlo solo della Roma. Oggi ci sono due strade che si possono prendere: che la squadra è capitata una giornataccia, ora speriamo che siano in grado di ripulirsi la mente per prepararsi al meglio alla partita di domenica contro il Sassuolo. L’altra strada è che la partita di ieri certifica l’inadeguatezza della Roma a certi livelli, che la Roma non ci sta sopra un certo livello. Non so, io propendo più per la prima strada. E’ vero che non batti una grande per l’ennesima volta, ma non ci possiamo dimenticare una serie di risultati e di prestazioni che ci hanno dato l’idea di una squadra con una sua identità, ecco perchè propendo più per la prima ipotesi. Ma la partita di ieri è stata comunque preparata male, perchè non ho visto un grande Napoli. E’ bastato un Napoli al 50% per farcene 4, se era il Napoli visto contro l’Atalanta ce ne faceva 15 ieri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nella prestazione di ieri qualcosa di buono l’ho vista: a me Villar non m’è dispiaciuto, così come Ibanez non mi era dispiaciuto. Speriamo di archiviarla come incidente di percorso, vedremo come reagirà la squadra giovedì, ma soprattutto domenica contro il Sassuolo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “E’ stato un match squilibrato, e non ce l’aspettavamo anche perchè il Napoli era in una fase molto delicata della stagione, e ieri invece ha ripreso grande slancio battendo una squadra più o meno del suo stesso livello. Possiamo dire che le due squadre si potessero equivalere, ma nel confronto diretto il campo ci ha detto che non è così e che il Napoli è molto più forte di noi. Poi vedremo il campionato se confermerà questo giudizio. Prima della partita dicevamo che il Napoli aveva più pressioni addosso, ma la Roma c’è andata troppo leggera…era quasi inconsistente. Ma ora voltiamo pagina, senza fare drammi…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il Napoli partiva davanti alla Roma a inizio campinato nella griglia per qualità e profondità della rosa, e quest’ultimo aspetto si è visto ieri sera. Sì ci sono demeriti della Roma, ma tanti meriti al Napoli…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “C’è il rischio che ora si possa considerare questo il valore della Roma e sarebbe un errore. La delusione è tanta, mi aspettavo una Roma battagliera, una cosa che invece non si è vista. Non capisco il fuorigioco a Mkhitaryan, era dubbio, e invece il guardalinee ha alzato subito la bandierina, quando di solito, anche con giocatori in fuorigioco di due metri, aspettano sempre a segnalarlo. Poi però la Roma da lì ha smesso di giocare, e questo porta a un ridimensionamento alle ambizioni della squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma prende quattro gol dal Napoli, la Lazio tre dall’Udinese, e noi parliamo del Milan che ha vinto con la Fiorentina che ci avrebbe addirittura una romana. Il tema è un altro: non abbiamo a Roma una squadra che ci autorizzano a fare tabella, ma che hanno il cervello bacato! Che sono malate mentali!… La Roma ha tante attenuanti, gli infortuni di cui dovremo parlare, ma la squadra ieri non ha giocato. Ho visto sbagliare palle facili da Pedro e Mkhitaryan. Non so perchè, ma la Roma ieri non è proprio scesa in campo. La Roma concorre alla grande per il quarto posto, ma non facciamo discorsi diversi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so cosa possa aver scompigliato così tanto la partita di ieri sera…forse l’assenza di Bakayoko è stato un bene, l’umile Demme ha condizionato anche la prestazione di Mkhitaryan e Pedro. Manolas così non l’avevo mai visto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha fatto due punti con Juve, Milan e Napoli, questo dice il campo… I primi minuti la Roma ha giocato bene, il Napoli sembrava in difficoltà, poi però i giallorossi sono scomparsi dal campo come testa. Mi chiedo se il vivaio della Roma non possa riuscire a tirare fuori un terzino destro migliore di Karsdorp: vedo questo giocatore e mi chiedo come non si può tirare fuori qualcosa di migliore dalla Primavera…”

Franco Melli (Radio Radio): “E’ l’eclissi del calcio romano. Sono deluso, pensavo che la Roma sentisse la responsabilità di una partita che poteva far sognare i tifosi, e invece c’è stata una mancanza di determinazione, di furore agonistico…Si è sciolto tutto dopo poco minuti. Il Napoli ha delle individualità superiori, Lozano è stato una spina nel fianco. Ma il Napoli ha gli stessi punti della Roma…”

