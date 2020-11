Smalling, dall’intossicazione per colpa dei funghi all’infiammazione al ginocchio. Ma giovedì torna in campo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tutta la verità su Chris Smalling, sui guai che ha dovuto affrontare in questi giorni e sul suo ritorno in campo viene raccontata oggi dal Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il difensore inglese, una volta tornato a Roma, ha dovuto combattere anche contro la sfortuna, riuscendo a giocare solo quattro partite dall’inizio della stagione. Smalling ha dapprima accusato una distorsione al ginocchio, poi ha dovuto davvero fare i conti con una forte intossicazione alimentare.

Colpa dei funghi, scrive il quotidiano sportivo, che lo hanno fatto stare male, debilitandolo seriamente. Ora invece il centrale è alle prese con una nuova infiammazione al ginocchio: sabato ha provato a svolgere una parte della seduta in gruppo, ma il dolore era ancora presente e ha dovuto rinunciare alla gara di Napoli.

Fonseca spera di recuperarlo per giovedì sera. Potrà fare uno spezzone per ritrovare la giusta condizione per il Sassuolo. Magari al fianco di Fazio e Kumbulla, che hanno lasciato alle spalle il Covid e sono pronti a tornare in campo.

Fonte: Corriere dello Sport