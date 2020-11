Roma in emergenza totale: Mancini e Veretout, si teme un lungo stop

NOTIZIE AS ROMA – La sconfitta contro il Napoli è solo la punta dell’iceberg. La Roma ora è in emergenza totale, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), per via degli infortunati, che ora cominciano a essere davvero tanti.

Ad alzare bandiera bianca stavolta sono Mancini e Veretout. Il primo è stato vittima di una ricaduta: il difensore azzurro, così come Ibanez, era stato mandato in campo dal primo minuto senza essere al meglio della condizione per un risentimento accusato nella partita con il Parma.

Mancini ha dovuto chiedere il cambio al 38′ della prima frazione di gara per riacutizzarsi dello stesso dolore. Dopo aver scongiurato la lesione muscolare la scorsa settimana ora Mancini spera che il danno non sia grave. Stesso dicasi per Jordan Veretout, rimasto sul terreno di gioco fino all’intervallo nonostante una fitta accusata alla coscia destra intorno al 40‘.

Entrambi effettueranno gli esami nelle prossime ore: il timore dentro Trigoria è che stavolta possano esserci delle lesioni muscolari che renderebbero lo stop più lungo a seconda dell’entità del problema. Fonseca spera quindi di recuperare al più presto Smalling, Fazio e Kumbulla: l’argentino ha superato il Covid già mercoledì scorso, mentre l’albanese finirà l’isolamento fiduciario da ventuno giorni e poi svolgerà le visite di idoneità. Da capire anche le condizioni dell’ex United, alle prese da tre settimane con un nuovo problema al ginocchio sinistro.

Fonte: Il Tempo