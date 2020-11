NAPOLI-ROMA 4-0, Il Tempo: “Che botta!”, Il Messaggero: “Flop a casa di Maradona”, Leggo: “Male Fonseca, ma gli infortuni pesano”

AS ROMA NEWS – Brutto passo indietro della Roma, sconfitta ieri per 4 a 0 a Napoli e costretta a un brusco ridimensionamento dopo i fasti di questo avvio di stagione. La squadra ieri al San Paolo non è stata mai in partita, giocando un calcio troppo timido, molle, e sbagliando praticamente ogni soluzione offensiva.

“Flop a casa di Maradona“, titola oggi Il Messaggero (A. Angeloni), che sottolinea come ieri sera si sia assistito a un confronto impari tra due squadre che si equivalgono e che hanno gli stessi obiettivi. La Roma è sembrata irriconoscibile ed è tornata a perdere dove era successo l’ultima volta vera (non a tavolino), il 5 luglio scorso. “La Roma perde, di brutto, ma resta lì (anche col Napoli), in piena zona Champions. Sulle ambizioni scudetto, forse, bisogna ancora attrezzarsi“.

“Male Fonseca, ma gli infortuni pesano“, sottolinea invece l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). che punta l’indice contro l’allenatore, incapace di battere una grande del nostro campionato: “il portoghese fallisce in modo evidente un altro confronto con una big“, scrive il quotidiano

“Sveglia!”, titola Il Romanista, facendo il verso alle parole di Dzeko rilasciate al termine della sconfitta del San Paolo. “La squadra sparisce dal campo dopo 8 minuti“, scrive il giornale in prima pagina, “e il primo ko in campionato arriva nel modo peggiore“. Ora l’unica cosa da fare è reagire, e farlo subito, già dalla prossima gara di campionato, quella interna contro il Sassuolo.

Molto critica anche la Gazzetta dello Sport che parla di una Roma che “non si presenta proprio” al San Paolo e subisce un poker pesantissimo per le proprie ambizioni”. Un solo tiro in porta, nessuno da salvare e anche la zavorra di due infortuni nel primo tempo (Mancini e Veretout). La Roma perde del tutto l’immagine della sicurezza, forse perché manca ancora Smalling e salta pure Mancini.

“Che botta!“, titola oggi Il Tempo (T. Carmellini), “Tutto secondo programma. Perché era impossibile riuscire a battere gli dei del calcio“. Ma quattro a zero è davvero troppo. Una sconfitta, scrive il giornale, che ridimensiona la crescita della squadra di Fonseca tornata meno lucida, che paga forse un po’ di appagamento e per certi versi un calo fisico. E si consegna poi di nuovo alla maledizione infortuni.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanisya