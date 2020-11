NAPOLI-ROMA 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma viene travolta dal Napoli al San Paolo, sconfitta per 4 a 0 dai partenopei in una gara che non ha avuto storia. La squadra di Fonseca non ha praticamente mai tirato in porta e nel secondo tempo è stata surclassata dagli azzurri.

Non si salva nessuno: disastroso Mirante, malissimo tutto il trio d’attacco, con Dzeko, Pedro e Mkhitaryan irriconoscibili. Queste le pagelle del match:

Mirante 4 – Ha grosse responsabilità sul gol di Insigne che sblocca la partita. Poi si riscatta, seppur parzialmente su Mertens e Lozano. Può poco invece sul gol di Fabian Ruiz. Ma sul gol di Mertens torna a essere tutt’altro che impeccabile. Serata storta.

Ibanez 4,5 – Pessimo primo tempo, dove rischia anche di farsi cacciare per una manata “sospetta” su Mario Rui. Nel secondo tempo cerca di darsi da fare, ma non riesce ad arginare le scorribande di Insigne e compagni.

Cristante 5 – Fa quello che può, ma con una squadra che non gira non gli si poteva chiedere molto di più in quella posizione.

Mancini 5 – Soffre da matti Lozano, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un riacutizzarsi del vecchio problema muscolare. Dal 38′ Juan Jesus 5 – Anche lui va in affanno contro la rapidità di Lozano.

Karsdorp 4,5 – Troppo timido, spesso ignorato dai compagni. Sembra stare in campo quasi per farci un favore.

Veretout 5 – Si vede pochissimo, poi si fa male ed è costretto ad uscire. Dal 46′ Villar 5,5 – Qualche buona geometria, cerca di dare vivacità alla manovra senza riuscirci.

Pellegrini 4,5 – Non riesce ad accendere mai la luce e finisce per diventare un attore non protagonista del match. A tratti irritante per la poca grinta messa in campo. Dall’80’ Borja Mayoral: sv.

Spinazzola 5,5 – Nel primo tempo è costretto più a difendere che ad attaccare, e Lozano lo mette spesso in crisi. Nella ripresa prova ad accendersi, ma la gabbia del Napoli lo neutralizza con successo.

Pedro 4,5 – Non si accende mai e corre sempre a vuoto. La sua prestazione peggiore da quando è a Roma.

Mkhitaryan 4,5 – Delusione totale. Una gara costellata da una serie di errori dietro l’altro. Irriconoscibile.

Dzeko 5 – In condizioni fisiche a dir poco approssimative. Forse sarebbe stato meglio lasciarlo in panchina oggi. Dal 75′ Carles Perez sv.

FONSECA 4,5 – La sua Roma stasera fa un bruttissimo passo indietro, e non tanto per la sconfitta, perchè perdere a Napoli ci può stare, ma per la prestazione offerta e per il risultato finale. Squadra molle e per niente motivata nonostante l’importanza del match. Oggi abbiamo rivisto, purtroppo, la vecchia Roma che conosciamo fin troppo bene. Ora serve invertire immediatamente la rotta e dimostrare che la serata di stasera è stato solo un brutto passo falso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini