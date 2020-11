FONSECA: “Roma senza coraggio, non abbiamo scuse. Il Napoli ha meritato di vincere, noi non abbiamo fatto nulla per riuscirci”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca si presenta davanti ai microfoni delle televisioni per commentare l’esito della sfida di questa sera tra Napoli e Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti tv.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

C’è stato poco coraggio stasera?

Sì, sono d’accordo. Non abbiamo avuto il coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. Il Napoli ha meritato, noi non abbiamo fatto niente per avere un risultato diverso.

Negli scontri diretti avete fatto poco, questo la preoccupa?

Non eravamo la miglior squadra del mondo prima di questa partita e ora non siamo la peggiore. Tutte le gare sono test per questa squadra, non solo quando si gioca contro le grandi squadre. Oggi non abbiamo fatto una buona partita, senza aggressività, senza coraggio. Quando è così dobbiamo accettarlo e correggere quello che non abbiamo fatto bene.

Una Roma troppo brutta per essere vera. C’erano troppi giocatori fuori condizione e i cambi non sono stati all’altezza o è stato un black-out di una sera?

Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo avuto aggressività e non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee e loro hanno avuto sempre facilità nell’entrare dentro, perché non siamo stati corti e aggressivi. Abbiamo iniziato bene, ma dopo non siamo riusciti a fare tre passaggi di fila.

Lei come si spiega questa serata negativa?

Per prima cosa c’è da dire che il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra e abbiamo avuto sempre difficoltà. Con la palla abbiamo provato a giocare sempre troppo diretti, senza far girare la palla e abbiamo concesso troppi contropiedi al Napoli.

Troppe assenze in difesa?

A destra non abbiamo quasi mai chiuso, quando il Napoli giocava fuori, la nostra difesa rimaneva in zona ma senza aggressività. Abbiamo avuto delle difficoltà a destra, una linea a 5 non può rimanere così

Aria particolare per la morte di Maradona?

Per noi che abbiamo visto Maradona, è stato sicuramente un giorno diverso, però quando inizia la partita pensi al campo. Non ha influenzato la partita.

Dzeko condiziona il vostro gioco?

No. Non dimentichiamoci che è stato fermo tanto tempo, ha giocato qualche minuto con il Cluj. Quando si perde così, non ci sono scuse.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Una serata storta sotto tutti i punti di vista dalla quale bisogna ripartire a tutti i costi con serenità…

Dobbiamo dire che il Napoli è stato molto meglio di noi, noi non abbiamo giocato come facciamo normalmente, non siamo stati aggressivi. Quando non siamo aggressivi è difficili contro questo tipo di squadre. La squadra con la palla non ha avuto la fiducia e pazienza solita. Senza aggressività difensiva e senza intenzione di giocare, il Napoli è stato migliore e ha meritato di vincere.

Per la prima volta la Roma ha tirato una sola volta nello specchio della porta in questo campionato. Se dovesse trovare un motivo a questa sconfitta che direbbe?

Non voglio trovare scuse. La partita è stata così, non abbiamo giocato come squadra, con l’aggressività che dovremmo avere e che normalmente abbiamo. Abbiamo lasciato il Napoli entrare facilmente tra le linee, quando abbiamo recuperato la palla l’abbiamo sempre persa. E’ difficile. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo, adesso non siamo i peggiori. Dobbiamo capire cosa non abbiamo fatto bene e continuare con equilibrio.

La Roma è andata sotto anche in altre partite ma ha avuto capacità di reagire. Questa sera non c’è stato nessun segnale di capacità di reazione, come mai?

E’ vero, la squadra ha sofferto principalmente nel corridoio destro. Non abbiamo avuto capacità di uscire per attaccare, recuperavamo e perdevamo la palle e lasciavamo il Napoli controllare e dominare la partita.

La squadra ha sentito troppo questa partita e la pressione per il salto di maturità?

No, abbiamo sbagliato contro una squadra che è fortissima. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima partita.