AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 8 febbraio 2021:

Ore 13:40 – La Roma fa gli auguri a Bryan Cristante e alla sua compagna per il doppio fiocco rosa: sono nate le piccole Victoria e Aurora.

Ore 13:30 – Allenamento concluso a Trigoria: in gruppo El Shaarawy, individuale per Smalling e Pedro, differenziato per Reynolds.

Ore 12:30 – Morgan De Sanctis è sempre più in sella nel ruolo di direttore sportivo: ha stabilito un rapporto di solida collaborazione con Tiago Pinto e si occuperà dell’attività di prima squadra. Al suo posto, come responsabile delle prime tre squadre giovanili, potrebbe essere promosso Simone Lo Schiavo. A capo delle altre è tornato Bruno Conti. (Corrieredellosport.it)

Ore 12:10 – Si torna a parlare di Nacho in chiave Roma: il difensore del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2022, e su di lui è sempre vivo l’interesse dei giallorossi oltre che del Napoli. Prezzo fissato a 10 milioni di euro. (todofichajes.com)

Ore 10:50 – La Roma fa gli auguri a Marash Kumbulla per il suo compleanno: oggi il difensore giallorosso compie 21 anni.

Ore 9:30 – Fonseca resta sotto esame. Tiago Pinto è il suo principale alleato, mentre i Friedkin, per ora, restano osservatori distaccati. Ma Charles Gould fornirà a Ryan numeri utili anche per la scelta dell’eventuale nuovo allenatore. (Il Tempo)

Ore 9:00 – La Roma ritrova l’abbondanza in attacco: contro l’Udinese mister Fonseca avrà di nuovo a disposizione Pedro, Pellegrini e anche El Shaarawy, destinato a giocare uno spezzone di gara partendo dalla panchina. (Il Tempo)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…