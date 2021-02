ULTIME DA TRIGORIA – Ancora differenziato per Pedro. Personalizzato per Reynolds, in gruppo El Shaarawy

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della partita di domenica prossima, ore 12:30, contro l’Udinese di Gotti.

Chi ha giocato contro la Juventus effettua lavoro di scarico. Pedro continua a non allenarsi in gruppo: lo spagnolo anche oggi sta svolgendo lavoro differenziato, così come Smalling. Personalizzato per il terzino americano Bryan Reynolds, che non dovrebbe essere convocato nemmeno per il match contro i friulani.

In gruppo invece Stephan El Shaarawy, che sarà invece a disposizione di Fonseca per Roma-Udinese: probabile però che il Faraone parta soltanto dalla panchina, anche considerato il rientro di Pellegrini dopo la squalifica.

Redazione Giallorossi.net