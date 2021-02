“ON AIR!” – CORSI: “La Roma è una società piccolissima, Friedkin e Pinto compresi”, DI GIOVAMBATTISTA: “La storia di Dzeko affonderà la squadra”, MAGNI: “Giocatori soddisfatti, una sconfitta anche fuori dal campo”. LO MONACO: “Da Pirlo brutte bugie”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Si era detto che la cosa fondamentale era che la Roma non prendesse l’imbarcata, e la risposta c’è stata, la Roma è stata in partita. Anche se la sensazione che ho avuto è che non avremmo mai segnato anche giocando 300 minuti… Però la Roma la partita l’ha fatta, è stata coraggiosa. Fra l’altro questa non è una squadra costruita per difendersi, e se si fosse messa lì ad aspettare la Juve la differenza l’avrebbero comunque fatta i fenomeni e l’avremmo probabilmente persa lo stesso. La differenza è che Fonseca fa il calcio che vuole fare, anche passando attraverso sconfitte che sono delle delusioni, mentre altri allenatori che avevano annunciato calcio spettacolo si sono adattati alla necessità di fare i conti, e la cosa ci sta. Ma Pirlo ha presentato tutto tranne che una Juve che giocava un calcio offensivo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Nessuna sconfitta come quella del derby mi provoca dolore, ma passa presto. Il botto con la Lazio è forte, ma il giorno dopo comincia a passare. Ma quando perdo con la Juve, il dolore mi dura giornate… Io sono pervaso dall’odio, per me loro rappresentano tutto quello che è il contrario della mia vita. Io rinnego il male, e loro per me rappresentano il male. Io vorrei dire cosa penso della Juventus, ma non lo posso fare perchè una cosa è prendersi una denuncia di qualche giornaluccio, una cosa è prendersela dalla Juve… Chiesa? E’ un giocatore propenso sempre a ingannare l’arbitro, ma che c’entra con lo Sport? E quale altro giocatore potrebbe permettersi di fare quella gag con Orsato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io, come penso tutti i tifosi della Roma, dopo dieci minuti di gioco ho detto: “Anvedi come stiamo giocando bene…“. Quando vedevo che i centrocampisti della Juve non andavano avanti, pensavo: “Ma che stranezza”. Poi dopo, anche chi non è uno scienziato, capisce che è una tattica della Juventus. Loro questo volevano fare. Un allenatore sveglio, che sta sul pezzo, dovrebbe fare la stessa tattica e invece niente, abbiamo continuato in quel modo, andando a sbattere contro tutto e tutti. Fonseca ha detto una sciocchezza sul fatto che la Roma ha giocato bene. Ma è un imbonitore, ci crede davvero, oppure non capisce niente? La Roma è ancora una società molto piccola, compresi Friedkin, Pinto, Fienga e De Sanctis. Vorrei vedere la Juve che perde col Real e dice: “Eh però siamo stati alla loro altezza“. Ma non succede manco alla Spal… La Roma è alle mercé di tutte le squadre, e i giocatori sono tutti contenti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma le perde tutte queste partite, c’è un senso di frustrazione a cui ci siamo abituati. Il problema è che poi il veleno te lo fanno salire i giocatori dopo la partita… Non hai perso male, ma ti resta malinconia e speri comunque nel futuro. Poi però li senti che si fanno gli applausi e lì la tristezza se ne va, e monta la rabbia… Forse la Roma non ha perso male, ma di sicuro ha perso due volte sabato: prima sul campo e poi dopo…Vincere sempre contro le piccole non è facile, se almeno avessi pareggiato qualche scontro diretto avresti un paio di punti in più e le altre in meno…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’auspicio è che da ora in avanti si parli di meno prima e dopo le partite, e si dica quello che si deve dire solo in campo. Adesso il margine di errore si restringe. Perchè se inciampi ora, c’è meno tempo per recuperare. E le squadre che hai sotto sono agguerrite…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “La presunta rivolta dei tifosi sul web per le parole di Fonseca o dei giocatori nel post partita? Analizziamo la partita: si può essere soddisfatti per una sconfitta? Certo che no. Ma di una prestazione sì. Fonseca ha cercato di fare tutto quello che si doveva fare per provare a vincere una partita. Se tu costringi la Juve a giocare così bassa, e se tu costruisci così tante azioni da gol, se guardiamo i numeri, tutti i dati fanno capire che quello che ha detto Pirlo a fine partita è stata una brutta bugia. Lui tradisce sé stesso. Facciamo i complimenti a chi vince la partita, ma dire che aveva preparato la partita in quel modo…La Juve non è proprio riuscita a esprimere il suo gioco. La Roma ha fatto tutto quello che doveva per vincere, ma nessuno poteva pensare che ci fossero quattro errori nell’azione del gol della Juve che ha compromesso così l’andamento della partita…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma non è stata dominata dalla Juve, anzi… Dzeko? Avresti dovuto dargli una multa che se la ricordava, ma non ti tagli le palle per fare dispetto a tua moglie… Fonseca è bravo, ma deve essere meno permaloso. Per la sua permalosità ha perso Florenzi, che voleva tornare a tutti i costi, e lui lo ha segato perchè è permaloso. Essere particolarmente permalosi è un difetto. Questa storia di Dzeko la stanno trascinando troppo, e sarà la storia che affonda la Roma! Inzaghi li motiva tutti i suoi giocatori, si fanno ammazzare per il loro allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pirlo dice che ha giocato così perchè conosceva la Roma? Ma io non ci credo neanche se lo vedo. Ma come fa a essere contento di una Juve che ha giocato soltanto in difesa, affidandosi a Cristiano, perchè Morata non l’ha mai presa. Morata ha fatto quello che ha fatto Mayoral. Chiesa ha fatto il terzino, e in mezzo al campo hanno ballato tutto il tempo. Se Pirlo è contento di questo, complimenti a lui. Dzeko? Devi fare buon viso a cattivo gioco. Hai bisogno di un giocatore che ti garantisce iun livello medio alto, altrimenti quarta non ci arrivi… Se tu vuoi competere ai massimi livelli, devi usare i tuoi campioni. Se li hai a mezzo servizio, è normale che non riesci mai ad alzare l’asticella e resti sempre al tuo livello…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha giocato contro la Juve, però poi sono venute a galla le cose che diciamo sempre: ha una difesa troppo giovane per giocare contro Ronaldo, Borja Mayoral fa gol con le piccole, ma contro la grandi non l’ha strusciata mai…Siamo di fronte all’ennesima sconfitta contro una grande, e la verità è che hai perso perchè non hai mai tirato in porta. La Juve invece ha fatto due gol, ha preso una traversa… Dzeko? La Roma ha fatto quello che doveva, ma ha fatto un errore: togliergli la fascia da capitano. Così è stato ghettizzato… Ma puoi mettere Cristante capitano prima e Mancini poi, ma dai su…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato con personalità a Torino, questo lo possiamo dire. Io ho letto tante critiche alla difesa, ma se giochi alto contro Morata, Ronaldo e Chiesa, che loro abbiano qualche occasione mi sembra il minimo….Il fatto che non sia più capitano, e che piano piano venga riutilizzato, è una gestione lineare…ma che doveva fare la Roma? Lui ha trattato male l’allenatore quasi a livelli inaccettabili. Ha provato a venderlo, non c’è riuscita, e ora sta cercando di reintegrarlo piano piano anche da titolare…C’è anche l’Europa League, piano piano tornerà al suo posto….”

