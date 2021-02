Fonseca resta sotto esame. Pinto il suo alleato, ma Ryan Friedkin…

NOTIZIE AS ROMA – Roma perfetta contro le piccole ma con le grandi è un disastro. La squadra continua a perdere gli scontri con le big del campionato, e Paulo Fonseca rimane perennemente sotto esame, scrive oggi Il Tempo (A. Austini).

Dagli elogi alle critiche, un’altalena continua. L’allenatore portoghese è il primo a giocarsi il posto con i risultati: il suo contratto si rinnova in automatico in caso di accesso alla Champions, altrimenti sarà difficile immaginare la conferma.

Tiago Pinto è il suo principale alleato in società, scrive il quotidiano romano, i Friedkin invece restano per il momento osservatori apparentemente distaccati. Ma Ryan ha già un ruolo centrale nelle scelte tecniche, supportato dall’uomo dei dati Charles Gould, che gli ha suggerito Pinto, sta cercando un nuovo manager per l’area ricavi e fornirà numeri utili anche per l’eventuale scelta dell’allenatore.

In sottofondo, ma neppure troppo, c’è il caso-Dzeko. Reintegrato in rosa ma senza fascia da capitano. La vera pace con Fonseca, se mai arriverà, è ancora da sancire.

