Riecco Pedro, Pellegrini ed El Shaarawy: contro l’Udinese torna l’abbondanza. E Zaniolo è fuori dalla quarantena

NOTIZIE ROMA CALCIO – Riecco l’abbondanza, per lo meno in attacco. Contro l’Udinese, prossimo impegno di campionato dei giallorossi in programma domenica alle 12:30, Fonseca avrà a disposizione lo spagnolo Pedro, che tornerà ad allenarsi in gruppo.

Tornerà disponibile anche Pellegrini dopo il turno di squalifica smaltito contro la Juventus, ma soprattutto ci sarà spazio anche per Stephan El Shaarawy, che verrà convocato e, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora), potrebbe giocare uno spezzone di gara subentrando dalla panchina.

Si rivedrà a Trigoria anche Nicolò Zaniolo, che vedrà scadere oggi i 21 giorni di quarantena: il tampone a cui si è sottoposto venerdì scorso, rivela il Corriere della Sera (G. Piacentini), ha riscontrato una carica virale bassa, ma da domani il giocatore, che è sempre stato asintomatico e ha lavorato nella palestra che ha nella sua nuova casa, potrà uscire.

Nicolò prima andrà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite di idoneità e poi potrà ricominciare ad allenarsi a Trigoria. Un piccolo incidente di percorso sulla strada del recupero: l’ultimo controllo al ginocchio operato è andato bene e il professor Fink ha dato l’ok per aumentare i carichi di lavoro. Fonseca lo aspetta e spera di riaverlo per la metà di aprile.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera