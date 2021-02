Se Orsato subisce il fascino di Ronaldo

AS ROMA NOTIZIE – La classe arbitrale paga dazio ad una generazione (e preparazione) che non ha eguali con il passato. Basti pensare ad Orsato, “osannato” da molti, che sabato pomeriggio ha concesso molto a Ronaldo, forse troppo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (R. Avantaggiato).

Dopo averlo ammonito per le sue proteste plateali, si è fatto schernire da Cr7 con l’orologio della goal-line technology (se lo avesse fatto un altro?) e poi si è dimenticato di ammonirlo una seconda volta quando, volontariamente, ha allungato la gamba per non far battere velocemente un calcio di punizione alla Roma.

Secondo il regolamento, il portoghese avrebbe dovuto essere ammonito, proprio per aver impedito una rapida ripresa del gioco, ma Orsato ha fatto finta di niente, arrivando a dare chissà quale spiegazione ai calciatori della Roma (che salvo qualcuno hanno purtroppo dimostrato di conoscere poco i regolamenti…) che protestavano. Ma ai migliori (purtroppo) è tutto concesso.

Fonte: Il Messaggero