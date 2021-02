Il dogma di Fonseca: no alle due punte. Ma perchè Dzeko e Mayoral non possono giocare insieme?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non ho messo Dzeko e Mayoral insieme perché la squadra non è pronta per giocare così”. Paulo Fonseca ha chiuso la porta in faccia alla possibilità di schierare le due punte nel post partita dell’Allianz Stadium. Più un dogma che una spiegazione, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), anche perché giocare con due punte è patrimonio comune di tutte le squadre del mondo.

Ma non per Fonseca, che ha schierato insieme Dzeko e Mayoral soltanto per 20’ nel derby, bocciando poi la soluzione. Eppure lo spagnolo era entrato sul 3-0 per la Lazio e la partita è finita con lo stesso risultato.

Questo primo tentativo, aggiunge oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), non è stato delle migliori. La domanda però è tornata di moda quando, sul 2-0 per la Juventus, Mayoral ha lasciato il posto proprio per il suo omologo Dzeko. A proposito: siamo sicuri si tratti del suo omologo?

Partiamo dalle caratteristiche dei due. Il bosniaco può accorciare verso il portatore di palla, svettare di testa e tenere alta la squadra col suo fisico, lo spagnolo invece può sfruttare le caratteristiche del bosniaco per andare verso la porta. Entrambi potrebbero serenamente dialogare nello stretto. Perchè dunque Dzeko e Mayoral non possono coesistere?

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport