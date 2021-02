Roma, felici e perdenti: con questi numeri la Champions è a rischio

AS ROMA NEWS – “Felici e perdenti”. Questo il titolo con cui Leggo (F. Balzani) descrive oggi la situazione della Roma: da una parte ci sono i giocatori, che dalle reazioni social sembrano essere soddisfatti per la prestazione di sabato. Dall’altra ci sono i numeri di una squadra che dipingono una realtà lontana dall’essere vincente.

La difesa, scrive il quotidiano, non è da Champions: sono evidenti gli errori individuali di portieri e centrali in queste prime 21 di un campionato che vede comunque la squadra di Fonseca in piena corsa per il 4° posto visto pure il calendario favorevole delle prossime due giornate. Un percorso che non va sottovalutato. Ma non vanno sottovaluti nemmeno i numeri. Venti le reti incassate nei 7 scontri diretti con una media di 2,9 a partita. Trentacinque quelli totali.

Peggio di Genoa, Udinese o Samp. Solo con Zeman, negli ultimi 70 anni, la media era stata così alta. Nessuno in Italia negli ultimi anni ha raggiunto la Champions subendo così tanto. Un contraccolpo tattico visti ad esempio i tentativi di sterile profondità che hanno esposto il reparto al contropiede di Cr7 e soci.

Ma è anche una questione di qualità dei singoli. Eppure sono 65 i milioni spesi per il pacchetto centrale che appare troppo acerbo quando di fronte si presentano colossi come Ibra, Ronaldo o Zapata. Caro è costato (26 milioni) pure il titubante Pau Lopez, non esente da colpe neppure a Torino.

Si allinea a questo concetto anche l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani) che oggi titola “Roma, limite di velocità“. La squadra continua a essere debole con le forti e a incassare troppi gol in difesa. La differenza reti è la peggiore dell’alta classifica. E quindi non da zona Champions. Come gli scontri diretti che saranno decisivi sul traguardo.

Fonte: Leggo / Il Messaggero