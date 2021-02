AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 9 febbraio 2021:

Ore 13:40 – Nessun giocatore giallorosso squalificato dal Giudice Sportivo per Roma-Udinese. Marash Kumbulla entra in diffida, e si aggiunge a Gonzalo Villar, Roger Ibanez e Bryan Cristante. Due turni di squalifica sono stati comminati a Roberto Baronio dopo Juventus-Roma per insulti all’arbitro.

Ore 13:00 – Zaniolo sta svolgendo in questi minuti le visite di idoneità sportiva a Villa Stuart dopo essere guarito dal Covid. Da domani tornerà ad allenarsi a Trigoria.

Ore 11:10 – Robin Olsen, portiere dell’Everton in prestito dalla Roma, ha parlato della sua possibile permanenza in Inghilterra: “Sapevo che avrei incontrato la concorrenza di Jordan Pickford, ma ho visto che se mi alleno bene, posso avere le mie possibilità e se mi confermo ne avrò ancor di più. Come famiglia, ci siamo trasferiti e sentiamo di essere in un buon posto ora. Vorremmo restare ma non dipende da me. Posso solo incrociare le dita e vedere cosa mi dice il club“.

Ore 9:30 – Paulo Fonseca sa bene che la sua permanenza nella Capitale è strettamente legata al piazzamento finale tra le prime quattro del campionato, condizione necessaria, ma non è detto sufficiente per prolungare il suo contratto con la Roma. Il tecnico ha un appuntamento con i Friedkin a fine stagione per fare il punto della situazione. (La Repubblica)

Ore 8:20 -Nicolò Zaniolo sta tornando ed è agguerrito: da domani tornerà ma correre, ma il lavoro differenziato non durerà a lungo. A marzo, se tutto andrà bene, ci sarà il via libera del professor Fink per il suo rientro in gruppo. (Gazzetta dello Sport)

