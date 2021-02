ULTIME DA TRIGORIA – Fonseca recupera anche Pedro. Individuale per Smalling e Reynolds

AS ROMA NEWS – Altre buone notizie arrivano oggi da Trigoria: Paulo Fonseca ha recuperato finalmente anche lo spagnolo Pedro in vista della partita di domenica prossima contro l’Udinese.

L’attaccante ex Chelsea e Barcellona si è allenato con il resto del gruppo e contro i friulani sarà a disposizione del mister, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Lavoro individuale per Reynolds, che invece non sarà convocato, e Smalling, anche lui out fino a fine mese.

Regolarmente in gruppo sia Edin Dzeko che Stephan El Shaarawy: il bosniaco, le cui quotazioni sono in ascesa, si giocherà una maglia da titolare con Borja Mayoral. Il Faraone invece partirà dalla panchina, ma un suo utilizzo a gara in corso è molto probabile.

Questa dunque al momento la probabile formazione anti-Udinese: Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

