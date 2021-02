ZANIOLO: “La Roma mi ha cambiato la vita, come posso non amarla?”

AS ROMA NEWS – “La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi”. Parola di Nicolò Zaniolo, nuovo beniamino della tifoseria giallorossa la cui carriera in ascesa è stata rallentata da due gravi infortuni al ginocchio.

Ma il trequartista è pronto a tornare di nuovo in campo e a dimostrare di essere lo stesso giocatore di prima, quello che era riuscito a far innamorare i tifosi romanisti. Zaniolo, nell’intervista rilasciata al magazine Icon, giura amore alla Roma.

“Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla“, le parole del talento giallorosso, che dovrebbe tornare in campo ad aprile.

Fonte: Icon