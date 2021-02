“ON AIR!” – PIACENTINI: “Friedkin insoddisfatti di tanti aspetti del club, a giugno mi aspetto la vera rivoluzione”, BERSANI: “Attaccante e portiere le priorità”, CORSI: “Sabatini non è stato vittima di Pallotta, semmai il contrario”, GALOPEIRA: “Quando parla lui mi emoziono”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il dato c’è, negli scontri diretti ha fatto 3 punti e il bilancio è indubbiamente negativo. I numeri qualcosa contano. Nessuno è contento del 2 a 0 di Torino, ma se i giocatori sono tornati dicendo di avere fiducia per aver giocato una buona partita, non toglie nulla. La Roma sta facendo una stagione superiore alle aspettative, ma questo non sembra interessare a nessuno. Il campionato per me resta aperto a tante sorprese, nel prossimo turno ci sarà qualche scontro diretto. Per me la Roma sta facendo meglio dell’anno scorso, ed era quello che le chiedevamo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma non vince contro le grandi perchè non è una grande. Ieri sera avete sentito le parole di Sabatini? Ora tutti hanno ritrovato l’amore per quest’uomo, ma quando lo difendevo io ero un bostoniano. A me quell’uomo quando parla mi emoziona… Quelli che scrivono che la Roma è modesta perchè si accontenta del 2 a 0 contro la Juve sono quelli che ora si accontenterebbero del quarto posto mentre prima non gli andava bene nemmeno il secondo posto. Sono sempre gli stessi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sabatini ce l’ha con la Roma per come è andato via, ha parlato col veleno, e allora parla male di Pinto, dice che nemmeno lo conosce e quindi già lo ha ammazzato. Di Dzeko dice che è un bravo ragazzo, e che Fonseca ha sbagliato a degradarlo, e secondo me lo dice non per difendere il giocatore ma per andare contro l’allenatore. Ma Sabatini non deve passare per una vittima di Pallotta, ma semmai il contrario. Tutto quello che è successo è perchè c’erano spese che andavano a non capirsi…De Rossi fa l’allenatore e per questo non può cominciare la sua nuova carriera dicendo che gli altri allenatori non sono buoni, perciò ci sta, le sue parole non mi sembrano tali da costruirci sopra una trasmissione…che doveva dire, che Fonseca è una pippa?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fonseca dal punto di vista tattico ha cambiato, passando dalla difesa a 4 a quella a 3, ma non capisco perchè c’è questa sua intransigenza sulle due punte. Stai perdendo due a zero contro la Juve, ma perchè non provi a mettere due attaccanti? Lo fanno tutti in serie A… Fonseca rischia sulla sua pelle, perchè poi se le cose non vanno come dovrebbero andare, a saltare sarà lui. Dagli umori che percepisco, non mi sembra che ci sia questa soddisfazione su ogni aspetto. Io mi aspetto una rivoluzione da giugno, metteranno davvero le mani fino in fondo su dove le vogliono mettere…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Belotti? E’ stato bravo, ha fatto un gesto di grande sportività contro l’Atalanta…Fossi stato l’arbitro sarei voluto sparire. Ma a noi ci serve uno così leale? A me sembra che alla Roma serva uno più cattivo, uno che ci aiuti ad avere un peso specifico diverso in attacco. Non puoi pensare di essere competitivo con un nove che dopo 21 partite ti ha fatto solo 7 gol. L’altro è Borja Mayoral. L’attaccante serve per forza, lo devi prendere in estate, devi inventarti qualcosa. E’ un’esigenza così come quella del portiere…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La Roma è destinata a fare questa altalena di delusioni e speranze in base all’avversarie che affronterà. Penso che continuerà a vincere contro Udinese e Benevento, ma non ha ancora nelle corde la possibilità di superare il gap e vincere contro le grandi del campionato. Per cui mi aspetto i tre punti contro i friulani, si resterà in corsa per la Champions, e poi si vedrà. Fra l’altro dopo c’è una partita facile contro il Benevento, e poi arriverà il Milan: sarà un’altalena di emozioni questo campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se il livello è questo, va bene…se appena arrivi una grande ci sbatti contro, vorrà dire che non potrai sbagliare più contro le piccole, ma non è mica matematico che le vinci tutte quelle partite lì. Ed è questo il problema che si può presentare da qui in avanti, perchè troverai squadre che dovranno lottare per salvarsi, e il rischio aumenta. Per il resto credo ci sia la necessità di recuperare Dzeko, altrimenti farai fatica come tutte quelle che hanno un solo attaccante in rosa. E poi dovrai recuperare Pedro ed El Shaarawy, che sono giocatori che possono fare la differenza…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “Dzeko titolare? Se sta bene e dà segnali di risveglio me lo aspetto, altrimenti non avrebbe senso la riconciliazione, allora la pace non servirebbe a un tubo. Ma mi aspetto che anche Dzeko faccia la sua parte, in quell’ultima mezz’ora non mi è sembrato particolarmente in palla, mi ha ricordato il calciatore di prima del casino e non è il Dzeko che vogliamo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Questo è un turno pro-Roma, è evidente. Ci sono scontri diretti, e la Roma può approfittare ad esempio di Lazio-Inter. Però attenzione che anche fra le piccole ci sono le medie, e l’Udinese è una media, e rappresenta una difficoltà maggiore. Occhio, che è una squadra in crescita, ha battuto la Lazio 3 a 1. La Roma deve vincere, ma voglio aspettare di capire cosa succede e quale sarà la formazione, perchè penso che si parlerà ancora della questione Dzeko…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Io avrei preferito affrontare l’Udinese a Udine, a livello mentale è una squadra molto più libera quando gioca fuori casa, anche se adesso ci sono gli stadi chiusi. Secondo me Dzeko deve giocare, se lo hai mandato in campo contro la Juve per riequilibrare la partita, non vedo perchè non debba essere utilizzato contro l’Udinese…”

