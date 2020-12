AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 23 dicembre 2020:

Ore 13:10 – Fonseca ha appena reso noto l’elenco dei convocati per il match di stasera: non ce la fa Spinazzola. LEGGI QUI L’ELENCO COMPLETO

Ore 12:10 – Lorenzo Pellegrini avverte ancora dolore alla caviglia e oggi sarà solo in panchina. Il giocatore non entrerà in campo se non in caso di stretta necessità. Al suo posto giocherà Villar in coppia con Veretout.

Ore 11:20 – Un altro imponente ostacolo si pone sulla strada dello Stadio della Roma a Tor di Valle. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Simona Ficcardi, avrebbe presentato una mozione per fermare il progetto. Lo rivela oggi La Repubblica.

Ore 10:00 – Scalera ha firmato per la Roma e dal primo gennaio sarà operativo. A lui è stato affidato il dossier stadio, che potrebbe cambiare sede: Flaminio o Tor Vergata le zone prese maggiormente in considerazione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Corsa a due per il ruolo di terzino destro in arrivo a gennaio: Reynolds rimane il preferito, ma il giocatore non ha ancora dato l’ok al suo trasferimento alla Roma. I giallorossi seguono Soppy del Rennes, con Nzonzi che potrebbe essere utilizzato come contropartita. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

