As Roma, il titolo continua a volare in Borsa: sospeso per eccesso di rialzo

AS ROMA NEWS – Continua a volare il titolo della Roma in Borsa. Il titolo della società capitolina, infatti, intorno alle 16, è stato sospeso per eccesso di rialzo.

In pochi minuti ha fatto segnare un sorprendente +10,86%, facendo salire il prezzo della singola azione fino a 0,337 centesimi.

L’ultimo rialzo a doppia cifra c’era stato il giorno dell’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore. Sospetta questa euforia sui mercati per il titolo giallorosso: probabile che qualcuno si aspetti nuove sorprese in casa Roma.