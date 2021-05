Zaniolo, test ok a Villa Stuart. L’agente: “Nessun ritardo, non c’è voglia di stabilire record”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per Nicolò Zaniolo che oggi ha sostenuto dei controlli a Villa Stuart. I test che hanno dato buone risposte e sono propedeutici alla visita che, a giorni, sosterrà con il professor Fink.

Possibile che il giocatore effettui anche un controllo in Svizzera nella clinica di fiducia dei Friedkin, che vogliono fare le cose per bene con il gioiello del club giallorosso. Zero rischi, e per questo Nicolò continua ad allenarsi con la Primavera, senza forzare.

“Ma non parlerei di ritardi“, dice il suo agente, Claudio Vigorelli a Gazzetta.it, “Con Nicoló è stata fatta una scelta perché nessuno aveva voglia di stabilire record. Tutti i test che ha fatto finora sono sempre stati in linea con le aspettative. È normale che Nicoló scalpiti, il suo è un sentimento sano che testimonia quanto voglia abbia di ricominciare.

Il Covid probabilmente ha sottratto qualche settimana al suo recupero, ma oggi più che di ritardo parlerei di scelta di non affrettare in nessun modo i tempi di recupero, soprattutto in considerazione della sua età e della carriera che ha davanti a sé. I test di oggi hanno dato nuove risposte positive e questo ovviamente ha fatto piacere al ragazzo e a tutti quelli che gli sono attorno”.