As Roma, in vendita anche la prossima maglia da trasferta (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il lancio della divisa home per la stagione 2020-21, iniziano a circolare sul web anche le prime immagini della maglia da trasferta che i calciatori della Roma indosseranno il prossimo anno, già in vendita in alcuni negozi.

Torna sul petto il lupetto di Gratton , che campeggia su una maglia color panna bordata rosso pompeiano. Torna anche il colletto, sempre rosso pompeiano bordato giallorosso.

Abbandonato il tema del fulmine, che con modalità diverse ha caratterizzato sia la divisa casalinga che quella da trasferta nella stagione ancora in corso.