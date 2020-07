“ON AIR!” – ROSSI: “Città deturpata? Solito articolo del ragazzino laziale”, “PRUZZO: “La Roma dovrà scegliere uno tra Zaniolo e Pellegrini”, JURIC: “Il problema della rosa è che ci sono troppi calciatori multiruolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Questa schifezza di campionato in un’altra situazione si sarebbe riaperto. La Juve lo vincerà, ma in questo modo, con questa espressione di gioco, è veramente poca roba. E devono mangiarsi tutte le mani che stanno dietro, a cominciare dalla Roma. E’ una mestizia assoluta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha buttato via un bene preziosissimo come Daniele De Rossi. Mi si dirà che il club gli aveva offerto un posto da dirigente, però non è la stessa. A questi personaggi non si offre di fare il vice di qualcuno, nemmeno di Fienga. Tu ce l’hai dentro lo spogliatoio, e gli stai dicendo che lì ti dà fastidio. E perchè mi vuoi dietro una scrivania? Per neutralizzarmi. E di Totti non ne parliamo nemmeno. Quando leggo la Gazzetta che oggi scrive: “Pioli incorona il suo Re“, per un giocatore che va per i quaranta. Se penso a come la Roma ha trattato il suo Re alla stessa età, mi viene da dire che si dovrebbero vergognare…”

David Rossi (Roma Radio): “Questa città è incredibile. Ieri è uscito un articolo su un giornale sulla città che sarebbe stata deturpata da quei ragazzi che hanno messo gli striscioni, poi vai sui social e vedi che scrive che è laziale… E’ sempre il ragazzino laziale che parla di eco-mostro per lo stadio della Roma, delle rane di Tor di Valle. Dopo anni e anni di monnezza e sorci, traffico, buche, e parlo di tutti i sindaci, parliamo di città deturpata perchè hanno steso dei teloni sulla scalinata di Trinità dei Monti… Al massimo hanno impedito che i piccioni ca*assero sugli scalini, pensa un po’. E’ stato creato un dibattito da un poverino, da uno che fa il servo del proprio padrone… Zaniolo? Ho sentito dire addirittura che si mette con le braccia aperte come per dire: “Ma dove sono i miei compagni?” che invece non lo festeggiano. Ma brutti deficienti…se volete dire cose storte, inventatevi qualcosa di meglio…”

Marco Juric (Rete Sport): “Se vuoi arrivare a vincere qualcosa devi costruire una Roma perfetta. Il grosso problema della Roma, oltre al fatto di vendere i giocatori, è di avere in rosa calciatori multiruolo, una cosa che non sopporto. Il giocatore deve essere uno specialista di un ruolo, poi può adattarsi da qualche altra parte. Il portiere? Devi capire cosa fare con Pau Lopez, io credo che queste sue prestazioni sono figlie anche delle tante voci di mercato. Davanti a un’offerta che non ti fa fare minusvalenza, io lo cederei…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se resta Zaniolo come tutti pensiamo e speriamo, resta da sciogliere il nodo Dzeko. Pau Lopez? Per non fare minusvalenza devi venderlo almeno a 20-22 milioni: ma chi te li dà… Trovi qualcuno? Sì, come per Pastore. Non si trovano… Se si trovassero, la Roma si sarebbe già liberata di diversi ingaggi pesanti… Certo che se vendi Pau Lopez, è difficile che Mirante possa farti la stagione da titolare a 37 anni… Ci sono tante posizioni in bilico, anche Diawara, secondo me è uno che in rosa ci può stare tranquillamente, ma titolare già molto meno…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Juve vuole Dzeko al posto di Higuain. La Roma vuole Zaniolo, e lui vuole restare. E’ l’unico giocatore della Roma di un’altra categoria. E con il suo rientro, Pellegrini rischia di restare fuori. Adesso la Roma deve giocare una grande Europa League, altrimenti la stagione è fallimentare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha livello tattico è migliorata, Fonseca c’ha messo otto mesi ma adesso le ha dato una quadratura. Poche squadre hanno la forza e la gamba che hanno Peres e Spinazzola. Davanti ancora si fatica a fare gol, occorrono altre alternative a Dzeko. C’è da capire anche che ruolo ha Pellegrini in questo nuovo modulo, mi sa che c’è da scegliere uno tra lui e Zaniolo. Spero che la Roma del futuro riparta da Nicolò. Con la Fiorentina pronostico un pareggio…”

