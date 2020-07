Pallotta-Friedkin, concreto riavvicinamento nelle ultime ore: si può chiudere a 520 milioni

ULTIME NEWS AS ROMA – Passi in avanti importanti nella trattativa per la cessione della Roma a Dan Friedkin, al momento l’acquirente davvero interessato a chiudere l’affare per il club giallorosso con il connazionale James Pallotta.

Aggiornamenti arrivano oggi dalle pagine del quotidiano “Leggo” (F. Balzani) che racconta come nelle ultime ore c’è stato un concreto riavvicinamento tra i due imprenditori statunitensi. Il texano fa sul serio e ha intenzione di accontentare il bostoniano con una nuova proposta leggermente ritoccata.

Si può concludere la cessione della Roma a Friedkin entro il 31 agosto, data indicata nei giorni scorsi dai giornali come termine ultimo fissato da Pallotta per la vendita del club: la richiesta dell’attuale presidente era 600 milioni, mentre il texano era fermo a 490. Si può chiudere a 520 milioni, cifra che sembra accontentare il bostoniano.

Fonte: Leggo