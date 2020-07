Zaniolo cancella le gelosie: resta alla Roma. Adeguamento in arrivo: 3 milioni più i premi

AS ROMA NEWS – La quiete dopo la tempesta. Nicolò Zaniolo resterà alla Roma nonostante gli screzi e le gelosie di qualche giocatore, svelate oggi dalla “Gazzetta dello Sport” (M. Cecchini). Dopotutto un giocatore come lui, che ha avuto una crescita esponenziale, è facile che attiri tutte le attenzioni su di sé, creando le invidie di qualcuno. Normali store di calcio.

Fonseca è uscito allo scoperto dopo la vittoria sulla Spal, sbilanciandosi sul futuro del ragazzo: il portoghese, afferma oggi “Il Messaggero” (U. Trani) non vuole passare per quello che ha accompagnato Zaniolo alla porta come fece Spalletti con Totti.

Nelle prossime settimane l’ad Fienga incontrerà il manager di Zaniolo, Claudio Vigorelli, per adeguare lo stipendio. Il contratto scade nel 2024, la parte fissa è da 1,6 milioni più bonus: di 3 step ne ha già raggiunti 2 che gli permettono di guadagnare 2,2 milioni che sarà la base dell’anno prossimo. Il nuovo accordo sarà di 3 milioni più premi.

Zaniolo punta a essere titolare domenica contro la Fiorentina, guardando alla sfida di Duisburg, il 6 agosto contro il Siviglia. In coppa mancherà Veretout, Pellegrini si può abbassare a centrocampo e Nicolò partire dall’inizio.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport