Dzeko, ci pensa anche il Milan per il dopo Ibrahimovic

AS ROMA CALCIOMERCATO – Dopo Inter, Juventus e perfino Napoli, anche il Milan si inserisce nella corsa a Edin Dzeko. Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Pioli, dopo la firma che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni, vorrebbe trattenere Zlatan ma le richieste dell’attaccante svedese inducono il Milan a delle serie riflessioni su cui l’allenatore può mettere bocca fino a un certo punto.

Per questo in casa Milan sono nate delle riflessioni sul futuro di Edin Dzeko, il goleador bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per i noti motivi di bilancio. Maldini e Pioli sanno bene che sulle sue tracce ci sono sia l’Inter che la Juventus e non è semplice superare tale concorrenza che, in ogni caso, gli prospetta la vetrina della Champions.

Tuttavia al Milan si stanno preparando a tastare il terreno se, per caso, il dialogo con Ibra portasse ad una rottura.

Fonte: Gazzetta dello Sport