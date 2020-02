As Roma, per Friedkin i finanziamenti di Jp Morgan

ULTIME AS ROMA – Prosegue la due diligence per l’acquisto della As Roma da parte del gruppo del magnate americano Dan Friedkin.

Si tratta di un’operazione complessa finanziariamente: la transazione è superiore ai 700 milioni di euro, al lordo del bond da 275 milioni, di un versamento soci di 100 milioni effettuato da Pallotta e di ulteriori oneri per 60 milioni sui lavori del nuovo stadio a Tor di Valle.

Secondo indiscrezioni una quota significativa di “financing” dovrebbe essere fornita dalla banca d’affari che assiste lo stesso Friedkin nell’operazione, cioè Jp Morgan.

(Il Sole 24 Ore)