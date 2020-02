Sull’orlo di un altro anno fallimentare

ULTIME AS ROMA – Ed eccoci, per l’ennesima volta, sull’orlo di una stagione fallimentare, con il solito clima di rimpallo di responsabilità. E’ sceso in campo anche l’allenatore che finora, sempre gentile e sorridente, si riteneva al di sopra di ogni sospetto. Ma non è stato proprio Fonseca a stabilire da mesi che Florenzi era il suo peggior laterale? Cioè peggio del Santon visto a Reggio Emilia?

E di Zappacosta, arrivato già rotto? E di Spinazzola che sarà probabilmente fuori anche oggi e non ha superato le visite dell’Inter? Uno scandalo, in qualsiasi altra società, quello operato dal direttore sportivo Petrachi, che ha ceduto Luca Pellegrini con un conguaglio di 10 milioni: un cervellotico affare di plusvalenze.

Ma la As Roma non c’è più da tempo e non fa neppure sorridere che Petrachi abbia affrontato duramente Dzeko, il giocatore che aveva già venduto. Speriamo che il cambio di proprietà sia veloce e che si allarghi a manager e tecnico in modo da salvare almeno quel filo di speranza che riguarda il quarto posto.

Perché l’Atalanta è più avanti e ci aspetta la prossima settimana a Bergamo. Speriamo in un grande riscatto stasera, però Fonseca deve garantire continuità e stabilità. Sempre a difendere uno contro uno, anche il Bologna è pericoloso. L’Atalanta micidiale.

(Il Messaggero, Curva Sud – P. Liguori)