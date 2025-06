AS ROMA: “Raduno a Trigoria, ritiro in Inghilterra e amichevoli: le date della pre-season giallorossa” (COMUNICATO)

Raduno, preparazione, ritiro e test amichevoli: l’estate romanista, sotto la guida tecnica di mister Gian Piero Gasperini, inizia a prendere forma. La squadra giallorossa si radunerà presso il centro tecnico “Fulvio Bernardini” domenica 13 luglio per iniziare la preparazione in vista della stagione sportiva 2025-26.

Dopo aver ufficializzato il primo test contro il Kaiserslautern di sabato 26 luglio, il 2 agosto andrà in scena la seconda amichevole con i francesi del Lens al Bollaert-Delelis Stadium (calcio d’inizio alle 18:00). La partita vale la prima edizione del Trophée 1906 per celebrare i 120 anni della società transalpina (che in questa occasione lancerà ufficialmente la nuova stagione davanti ai propri tifosi).

Al termine della partita, la squadra di mister Gasperini viaggerà verso l’Inghilterra dove tornerà in ritiro dal 2 all’8 agosto presso il St George’s Park di Burton Upon Trent. In questi giorni di lavoro è programmato un test contro l’Aston Villa, in programma il 6 al The Bescot Stadium di Walsall alle 20:30 (19:30 locali). Una sfida di grande richiamo europeo contro la formazione di Unai Emery, eliminata ai quarti di finale dell’ultima Champions League dal PSG.

Conclusa la fase di lavoro di sei giorni nel centro tecnico federale inglese, il 9 è prevista un’altra amichevole di alto prestigio continentale nella nuova casa dell’Everton – Hill Dickinson Stadium di Liverpool – alle ore 16:00 italiane (le 15:00 locali). Eventuali informazioni sui biglietti delle partite dedicati ai tifosi della Roma verranno rese note sui nostri canali nei prossimi giorni.

Fonte: asroma.com