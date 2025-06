“ON AIR!” – ROSSI: “Via Ndicka e Angelino? Lo spero”, CORSI: “Dei nomi che leggo non ne vorrei nemmeno uno”, MALENA: “La Roma è su Paixao”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è molta attesa sulla conferenza di Gasperini. Io gli chiederei di Ndicka, sul quale secondo me c’è un grande equivoco. Se pensi al difensore da Gasperini voi pensate a Ndicka? Juric, che è l’allievo di Gasperini, lo ho messo centrale proprio perchè lui il braccetto non lo può fare. A Gasp piacciono gli stopper, e né lui né Mancini lo sono…Mancini da centrale gli capita molto meno l’uno contro uno, e per questo gioca meglio. Per me è più facile che ritenga Mancini centrale…Partono lui e Angelino? Ma io lo spero…se tanto deve essere l’anno del cambiamento, allora cambiamo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ndicka lo puoi vendere bene in questo momento. E con la sua cessione ci puoi fare una bella squadra. Con i suoi soldi ci puoi comprare due giocatori al suo posto: ci prendi Lucumì, e un esterno alto a sinistra…”

Attilo Malena (Rete Sport): “Su Zortea non mi risultano contatti diretti con la Roma. Saranno giorni caldi, la Roma vuole arrivare agli obiettivi prefissati. Ci sarà un nuovo contatto con il Bologna per Lucumi, ci sarebbe una piccola apertura alla cessione, perchè mantenere giocatori scontenti non è mai una buona idea. Il Lookman per Gasperini? Come seconda punta io posso dire che nonostante non sia un obiettivo facile, è Igor Paixao il nome caldo. La Roma su Paixao c’è…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il procuratore di Dovbyk dice che la Roma vuole comprare un altro attaccante, e io dico “e te credo“, perchè una grande squadra ha bisogno di almeno due grandi attaccanti… Gudmundsson? Ha 28 anni ragazzi, non è mica tanto giovane. Boh, spero che sia un grande giocatore, ma a me non sembra niente di che…Poi si parla di Krstovic, Lucca e Scamacca…io non ne comprerei manco uno di questi per la Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Shomurodov è più una seconda punta, che però non fa tanti gol. Sinceramente non so quanto possa servire alla Roma, è uno di quei profili sui quali Gasp potrebbe lavorare, ma oggi, dopo questa seconda parte di stagione così positiva e con due anni di contratto, è il momento buono per cederlo. Sono passati 4 anni da quando hai speso quei 18 milioni, c’è rimasto molto poco a bilancio. Io su lui e su Celik faccio lo stesso discorso: sono calciatori sui quali proverei a monetizzare il più possibile sfruttando gli ultimi sei mesi positivi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Da quello che mi dicono, gli allenamenti di Ranieri non erano così duri, eppure la squadra ha volato e ha fatto più punti di tutte. Quindi qual è la morale? Si deve allenare più la mente, più il muscolo, o tutti e due? E in quale misura? E’ questo il mistero più buffo del calcio: un anno funziona una cosa, e l’anno dopo un’altra. Però gli allenatori che fanno lavorare tanto le proprie squadre come Conte e Gasperini, poi arrivano in fondo e tengono…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini farà dei dribbling come Conti dei tempi d’oro, secondo me non darà nessun titolo domani in conferenza. Su Mancini, sapete perchè Spalletti non lo ha convocato? Hanno avuto una discussione perchè lui andava a dormire troppo tardi. Il giocatore gli ha detto che era abituato a dormire poco, da questa discussione c’è stata una silenziosa rottura…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi venderei tra Dovbyk, Abraham e Shomurodov? Io li venderei tutti e tre, per prenderne di più forti. Ma bisogna capire se hanno mercato. Dovbyk non è una primissima scelta, ma per quanto è costato, metterei Gasperini a migliorarlo. E poi trovare un altro attaccante che possa essere l’alternativa, o che addirittura possa soppiantarlo nel ruolo di titolare…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Strano che non si sia fatto il nome di Dzeko per la Roma, visto che vuole tornare in Italia e ci sono squadre che lo stanno cercando...Serve un centravanti diverso da quelli che hai, ma penso che quelli che hai con Gasperini possono rendere di più di quello che hanno fatto fino a ora…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gudmundsson alla Roma se non dovesse essere riscattato dalla Fiorentina? Io ce lo vedo bene, fa il sotto punta, gioca anche da esterno, ci può stare con Gasperini...”

