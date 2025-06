Dybala già in clima derby: “Guendouzi ha la lingua lunga, se la prende sempre con i giovani”

I derby della Capitale sono spesso teatro di scintille, e Paulo Dybala non fa eccezione. L’argentino, ospite del podcast La Casa del Kun condotto da Sergio Agüero, è tornato a parlare di alcuni momenti tesi vissuti in campo, in particolare con il centrocampista francese della Lazio, Matteo Guendouzi.

Le parole di Dybala su Guendouzi

“Quel francese ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro”, ha raccontato la Joya, lasciando intendere come i comportamenti del laziale non siano passati inosservati in campo.

Le provocazioni del francese

Tra le frasi riportate da Dybala, anche una provocazione rivolta ad alcuni giovani compagni di squadra: “Vi compro un biglietto e vi faccio tornare a casa”.

Il gesto dei parastinchi

Dybala ha poi ricordato un episodio particolare durante uno dei tanti scontri con Guendouzi: “Mi sono ricordato dei parastinchi con la foto della Coppa del Mondo… e gliel’ho mostrata”.