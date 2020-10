As Roma, rosso di 204 milioni: è la seconda perdita più alta della storia del calcio italiano

NOTIZIE AS ROMA – L’informativa pubblicata in mattinata dal club giallorosso, su richiesta della Consob, ha ufficializzato le perdite record della Roma: 204 milioni nell’esercizio 2019/2020, portando il patrimonio netto a 242,5 milioni in negativo.

Una perdita record, la seconda più alta nella storia del calcio italiano come riporta su Twitter il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Marco Iaria: a precederla nel primo posto del podio solamente l’Inter della stagione 2006/2007 con 207 milioni.

“I dati emersi oggi sui giallorossi, dopo il -90 della Juventus e in attesa dei bilanci di Inter e Milan, confermano che la situazione economico-finanziaria della Serie A è disastrosa e impongono una riflessione profonda a livello di sistema: i club facciano fronte comune“, scrive il giornalista su Twitter.