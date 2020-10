Sky Sport: “Il bilancio spaventa i Friedkin, possibile stop alla costruzione dello stadio”

AS ROMA NEWS – Le gravi perdite mostrate dal bilancio della Roma spaventano i nuovi proprietari, tanto che adesso Dan e Ryan Friedkin starebbero riflettendo sull’opportunità di costruire il nuovo impianto.

Lo riferisce in questi minuti l’emittente Sky Sport. Sono giorni di riflessioni per i texani, intenti a rimettere in sesto le finanze della Roma. Secondo l’emittente satellitare, i Friedkin starebbero valutando attentamente se procedere o meno con la costruzione del nuovo stadio.

La paura, sostiene Sky Sport, è quella che questo non sia il momento adeguato per sostenere le ingenti spese di un progetto che procede a rilento.

Fonte: Sky Sport