Aspettare a volte è giusto: perché Pinto merita fiducia

Non sempre l'attesa è un segnale di immobilismo o negativo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Di Caro). La Roma dei Friedkin e del gm Pinto in questi due anni ha fatto tantissimo.

Ha portato a Trigoria un top coach di livello mondiale, Mourinho, e ha vinto una Coppa che mancava da 61 anni, riuscendo a correggere tanti errori del passato e a dare una prima importante sforbiciata ai costi.

Il monte ingaggi è diminuito da 134 a 105 milioni. Ci si è liberati di giocatori che da anni erano fuori gioco (da Fazio a Pastore). Lo scorso luglio nel primo giorno di raduno la Roma contava 26 giocatori aggregati con Mourinho e 35 fuori dal progetto da sistemare. Quest’anno si è scesi a 14, e si conta per fine mercato di azzerare il numero. Si è lavorato sulle strutture e sugli staff.

Si è portato avanti un progetto sulle giovanili avvicinando la Primavera alla prima squadra e molti ragazzi sono entrati in pianta stabile nella rosa di Mou. Non accadeva dai tempi di Totti e De Rossi, i due totem che si erano lasciati male con la vecchia proprietà e che invece la nuova ha riportato stabilmente all’Olimpico, soprattutto il Capitano.

A questo lavoro di sfoltimento si aggiunge il lavoro di aggiunta. Perso Mkhitaryan che si è messo lecitamente all’asta senza alcun romanticismo, è stato preso un big europeo come Matic. Celik è a un passo e completerà la coppia di esterni a destra. Se il Sassuolo darà a Frattesi la sua valutazione reale dopo un anno positivo di A (23-25 milioni), verrà preso anche lui.

Mourinho come tutti i tecnici top vorrebbe subito la squadra al completo. La sua ambizione fa bene alla Roma, la fretta meno. Serve fiducia e un po’ di pazienza. I Friedkin e Pinto se la sono meritata.

Fonte: Gazzetta dello Sport