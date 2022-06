Zaniolo confida: voglio la Juve. La Roma tratta: si va verso un prestito oneroso con obbligo di riscatto

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo vuole solo la Juve. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che rivela come il giocatore giallorosso abbia già fatto sapere alle persone a lui vicine che non vede l’ora di vestire la maglia bianconera.

La Roma, infastidita dall’atteggiamento del giocatore, è disposta a trattare con la Juventus, conferma Il Messaggero (A. Angeloni), ma ha fatto sapere ai bianconeri che non ha intenzione di accettare contropartite tecniche nell’affare: niente Kean, Arthur o giovani promettenti. Solo e soltanto soldi.

La valutazione fatta resta la solita 60 milioni di euro, che potrebbero scendere a 50 nel corso della trattativa. La Juventus dunque resta in pole, con Milan e Tottenham più dietro.

Ieri la dirigenza bianconera si è riunita per studiare una proposta da avanzare a Tiago Pinto dato che nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti. Nelle intenzioni della Juve sta crescendo l’idea di avanzare alla Roma una proposta alla Chiesa. Ovvero un prestito oneroso da 10 milioni con riscatto obbligatorio dilazionato di circa 40. Un passo importante che potrebbe anche rompere le resistenze di Trigoria.

