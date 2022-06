CR7 e il giochino spudorato de La Repubblica: “I tifosi romanisti sono abituati a perdere…”

AS ROMA NEWS – Che Cristiano Ronaldo sarebbe potuto arrivare alla Roma lo hanno detto e scritto per giorni alcuni dei più prestigiosi (almeno in teoria) quotidiani nostrani, come la Gazzetta dello Sport e La Repubblica.

Ora che il sogno sembra sgonfiarsi, certi giornali, gli stessi che hanno cavalcato la notizia riempendo di inutili speranze il tifo romanista, deridono il popolo giallorosso per aver creduto a una eventualità irrealizzabile.

E’ quello che fa oggi La Repubblica (L. D’Albergo) in un articolo dal titolo “La profezia del 29 giugno e lo stadio vuoto” che parla appunto del mancato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma, che rumors tutt’altro che attendibili davano per il giorno di San Pietro e Paolo.

“In fondo il romanista ha imparato a riderci su. Drammaticamente abituato alla sconfitta più che alla vittoria, Conference League a parte“, scrive oggi La Repubblica. Dimenticando, o facendo finta di farlo, di aver scritto una settimana fa un pezzo intitolato: “Cristiano Ronaldo alla Roma: perchè il sogno proibito può realizzarsi”. Un giochino spudorato ormai chiaro a tutti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini