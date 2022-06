Fonseca al Lille con Darboe: si sblocca Celik alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ufficialità dell’approdo di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, sulla panchina del Lille è arrivata ieri sera. Il portoghese dunque mette alle spalle i momenti più difficili e riparte dalla Francia.

L’arrivo di Fonseca, seppur indirettamente, sblocca l’affare Celik in direzione Roma. Al Lille infatti finirà il giovane centrocampista giallorosso Ebrima Darboe, pallino dell’ex tecnico giallorosso col quale era diventato un titolare.

Il gambiano si trasferirà ai transalpini in prestito con diritto di riscatto. Un affare che conferma i buoni rapporti tra Roma e Lille e che spalancherà le porte di Trigoria a Celik. Il terzino turco arriverà invece a titolo definitivo una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Mancano da sistemare solo alcune pratiche relative al tesseramento, la federazione francese richiede dei documenti diversi rispetto alla Figc per gli extracomunitari, ma si conta di sistemare tutto nei prossimi giorni. Mou lo avrà a disposizione di sicuro per il ritiro in Portogallo.

Fonte: Il Tempo