Asse con il Barcellona: oltre a Firpo, assalto a Todibo

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma, grazie all’acquisto di Carles Perez, ha stabilito un rapporto privilegiato col Barcellona. Nei giorni scorsi, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) è venuta allo scoperto la trattativa per avere in prestito il terzino sinistro Firpo – peraltro oggetto di desiderio anche dell’Inter – adesso invece a salire alla ribalta è Jean-Claire Todibo, 20 anni, di proprietà del club catalano che però, visto l’utilizzo limitato che poteva farne, lo ha dirottato in prestito a gennaio allo Schalke.

Visto che a fine stagione il francese è destinato a tornare alla base, la Roma vorrebbe inserirsi per portarlo alla corte di Fonseca, soprattutto se non gli sarà possibile tenere Smalling.

Intanto la dirigenza giallorossa e Petrachi hanno affidato a Raiola una delicata missione: cercare di fare la migliore plusvalenza possibile col suo assistito Kluivert, per poi cercare di far arrivare a Trigoria un attaccante stimato, cioè quel Moses Keane, 20 anni, ex Juve, ora all’Everton, che ha come manager lo stesso Raiola. In attacco, poi, piace anche Boga, ora al Sassuolo, ma di proprietà del Chelsea.

Detto che dal Portogallo rimbalza la notizia dell’interesse per Acuna, terzino sinistro dello Sporting Lisbona, a giugno si deciderà la sorte di Florenzi.

Fonte: Gazzetta dello Sport