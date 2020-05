La Roma riparte, Zaniolo già corre

NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a Trigoria. Tra i volti che si affacceranno nel centro sportivo per le visite mediche necessarie dopo i quasi due mesi di lockdown c’è quello di Nicolò Zaniolo, con tutta la sua smania di tornare a lavorare sul campo, scrive oggi “Il Tempo” (F. Biafora).

Il talento giallorosso si era dovuto fermare per la rottura del legamento crociato anteriore subita contro la Juventus. Il ventenne di Massa corre da quasi un mese sul tapis roulant ed ora è pronto per svolgere il recupero atletico sul campo, iniziando proprio da giovedì, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti individuali a Trigoria.

