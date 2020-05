Szczesny: “Ho pensato di trasferirmi alla Juve dopo aver visto i loro trofei in trasferta con la Roma”

NOTIZIE AS ROMA – In un’intervista rilasciata a Foot Truck insieme a Ramsey, Wojciech Szczesny ha svelato il motivo che lo ha portato a trasferirsi alla Juventus:

“A Torino, con la Roma, sono venuto due volte in trasferta perdendo entrambe le gare per 1-0. Ho visto tutti i trofei disegnati sulla strada per gli spogliatoi, ho pensato che volevo giocare qui”.

Fonte: Foot Truck