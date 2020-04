Asse Roma-Fiorentina: Spinazzola-Florenzi per Biraghi-Pezzella

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà un mercato fantasioso, fatto soprattutto di scambi e di valutazioni “pompate” per permettere ai club di fare plusvalenze e rimanere a galla in mezzo alla crisi legata all’emergenza Coronavirus.

La Roma, dopo aver allacciato contatti preliminari con la Juventus per allestire l’affare Cristante-Mandragora, ancora possibile, sta colloquiando anche con la Fiorentina, altra società con la quale potrebbero venire messi in piedi diverse trattative.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, alla corte di Paulo Fonseca potrebbero approdare Cristiano Biraghi, terzino sinistro di 27 anni, e German Pezzella, 28 anni, centrale difensivo che potrebbe far comodo ai giallorossi. In viola invece finirebbero due esterni difensivi: Leonardo Spinazzola e Alessandro Florenzi, di rientro dal Valencia ma solo di passaggio.

