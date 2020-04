Losi: “Non mi perdo una partita della Roma. Totti e De Rossi meritavano più rispetto. Ammiro Dzeko, degno capitano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Uno dei calciatori che i tifosi della Roma ricordano con più affetto nella storia giallorossa, Giacomo Losi, ha rilasciato un’intervista per il “Corriere della Sera”. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Cosa pensa una bandiera come lei dell’allontanamento di Totti e De Rossi?

«Meritavano maggiore rispetto. I giocatori simbolo devono rimanere nella società, ma qui non è stato mai così, per loro come per me. Credo che De Rossi sia destinato ad allenare la Roma».

La squadra di Fonseca le piace?

«Non mi perdo una partita perché questa squadra è la mia vita. Fonseca è bravo, spero che riesca a vincere»

C’è un giocatore che ammira particolarmente?

«Dzeko. È uno serio, si impegna al massimo, partecipa sempre positivamente. È un degno capitano, non è italiano ma l’attaccamento alla squadra lo dimostra e può portare la fascia».

