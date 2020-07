Assembramento sulla panchina della Roma, il Napoli protesta sul rispetto del protocollo

NOTIZIE AS ROMA – Ieri sera tra i dirigenti di Napoli e Roma, a margine della sfida tra le due squadre, ci sono state scintille, racconta il portale “Repubblica.it” (M. Azzi). In panchina, per Fonseca, c’erano tutte le riserve convocate per la trasferta del San Paolo violando, a giudizio del club azzurro, le disposizioni previste per il distanziamento sociale.

C’è stata subito la polemica visto che dall’altra parte si trovavano Gattuso e il suo staff con i giocatori esclusi dall’11 iniziale che erano in buona parte seduti in tribuna. Il Napoli ha chiesto l’intervento di Rocchi e ora è da capire che cosa avrà scritto nel referto.

Dal canto loro, i dirigenti della Roma, avrebbero risposto di essere pronti ad assumersi le responsabilità della loro scelta, senza tuttavia distanziare le riserve. Nella ripresa, per ripicca, anche la panchina del Napoli si è affollata. De Laurentiis ora vuole chiarezza.

Fonte: Repubblica.it