Assenze, silenzi e fair play. Ma Dan Friedkin è mister miliardo

Dan Friedkin non parla, non si espone e raramente si mostra. Una scelta che ormai è diventata un marchio di fabbrica del presidente della Roma, sempre più fedele a quella che il Corriere dello Sport definisce “l’insostenibile leggerezza del silenzio”. Una linea che lo distingue non solo dagli altri proprietari statunitensi sbarcati in Serie A, spesso amanti dei riflettori, ma anche dal suo principale “rivale cittadino”: Claudio Lotito.

In questi giorni di vigilia infuocata, con il derby che incombe e le tensioni che si moltiplicano sui social, il nome del patron giallorosso non rimbalza da una dichiarazione all’altra. Friedkin resta defilato, in silenzio, lontano dalle provocazioni. A Trigoria regna l’incertezza persino sulla sua presenza all’Olimpico: nessuno sa se assisterà al match di domenica in tribuna o se seguirà la partita a migliaia di chilometri di distanza, dagli Stati Uniti.

Un presidente assente, ma presente

Il silenzio di Friedkin è accompagnato da una crescente assenza fisica. È Ryan, suo figlio e vicepresidente, a garantire la continuità con sortite periodiche nella Capitale. L’ultima visita del padre risale a fine agosto, prima ancora a metà maggio. Una gestione “a distanza” che non ha però indebolito la catena di comando. Anzi, Friedkin ha dimostrato di saper governare il club senza viverlo quotidianamente: in cinque anni ha salutato ben 17 dirigenti apicali, segno di un controllo serrato, e continua a far pesare la propria influenza con scelte mirate e investimenti concreti.

Quando serve, a parlare per lui sono i dirigenti di fiducia: da Massara a Ranieri, ognuno per il proprio ambito. Un modo per evitare scivoloni dialettici e restare impermeabile alle critiche. Persino di fronte alle bordate di Lotito – “La Roma sta nella m…”, parole rimbalzate ieri sui social – Friedkin non ha battuto ciglio. E nemmeno davanti alle contestazioni dei tifosi, preferendo rispondere con azioni e non con frasi a effetto.

Scelte forti e investimenti miliardari

La Roma del presidente texano ha visto scelte radicali: l’uscita dalla Borsa, l’investimento di oltre un miliardo di euro, il progetto stadio di Pietralata e, soprattutto, la scelta di affidare la panchina a Gian Piero Gasperini, dopo l’esperienza con Mourinho. Un segnale di ambizione e di consapevolezza delle potenzialità del club.

In cinque anni sono arrivati un trofeo (la Conference League) e una finale sfiorata (Europa League), oltre a uno Stadio Olimpico sempre pieno. Sul fronte economico, però, Friedkin ha dovuto fare i conti con il fair play finanziario e con la morsa del settlement agreement, una condizione che accomuna in parte anche la Lazio, seppur con dinamiche diverse legate agli indici bloccati. Due mondi paralleli, con ricavi e debiti lontani, che finiscono però per condividere le stesse sfide di sostenibilità.

Il silenzio, insomma, è diventato lo scudo e allo stesso tempo l’arma di Dan Friedkin: non esporsi, non alimentare tensioni, governare con i fatti. Nel derby più delicato, questa strategia potrebbe rivelarsi ancora una volta un vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport

