ULTIMA ORA – Ancora out Wesley ed Hermoso, sono in dubbio per il derby

Brutte notizie in casa Roma a due giorni dal derby della Capitale. Nella penultima seduta prima della stracittadina, Mario Hermoso ha lavorato a parte a causa del problema al polpaccio accusato ieri, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo su X. La risonanza non ha evidenziato lesioni, ma lo spagnolo resta in dubbio per la partita di domenica.

Assente anche Wesley, costretto a saltare l’allenamento odierno per problemi gastrointestinali. La doppia defezione del reparto difensivo mette Gasperini di fronte a un’altra emergenza in vista del confronto con la Lazio, mentre il tecnico continua a blindare le sessioni e a preparare strategie e meccanismi per il derby.

La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, con aggiornamenti sullo stato di forma di Hermoso e sul rientro del centrocampista brasiliano. In casa Roma cresce l’attesa e la tensione, con l’allenatore che dovrà trovare soluzioni rapide per non indebolire la squadra in una delle partite più delicate della stagione.