“ON AIR!” – SALOMONE: “Occhio al VAR, Di Paolo dicono fosse romanista”, PETRUZZI: “Mi auguro di vedere Pellegrini, è la sua ultima possibilità”, NARDO: “Tanti esordienti nel derby, mi preoccupa”

David Rossi (Rete Sport): “Non so in che condizioni stia Tsimikas, ma penso che nel medio termine ci sarà il sorpasso su Angelino. Ma non perchè Angelino sia meno forte del greco, ma perchè mi sembra un po’ scarico…Su Pellegrini non sono d’accordo con Gaperini, secondo me non è un centrocampista, il suo ruolo è alto a sinistra, il gol fatto nel derby è uno dei più belli che ha fatto, e lo ha fatto in quel ruolo. Ma siccome Gasp lo pensa mediano, se dovesse farlo giocare davanti, pensa in che stato emergenziale staremmo in quel ruolo. Se fa giocare lui, uno che non gioca da aprile e in questa situazione, significa che ha già bocciato El Aynaoui e che vede male El Shaarawy…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Secondo me l’accoppiata Konè-El Aynaoui la vedremo da Roma-Verona. Io mi auguro di vedere Pellegrini domenica. Lui viene da due anni in cui gioca male, ma per lui è l’ultima possibilità che ha, se vuole tornare a fare il calciatore. Non gioca da aprile, ma si allena da tanto ormai…”

Gigi Garzya (Rete Sport): “A Roma la serenità non regna di casa…c’è da dire che però ogni anno qui bisogna sempre ricominciare da capo e il gap non viene mai colmato. Ora si spera che si possa raggiungere questa benedetta Champions… I difensori oggi non esistono, fanno degli obbrobri mai visti. La cultura del marcare non c’è più. Ora si scelgono i portieri per i piedi, ma di che costa stiamo parlando…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il derby? Non c’è un giocatore che mi ispira, né da una parte né dall’altra. Io spero che il protagonista sarà il nostro Mati Soulè, e poi anche Ferguson, ci tengo molto a Ferguson, sono i due calciatori che possono sbocciare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma ha un allenatore nuovo, e scenderanno in campo tanti giocatori, da Wesley a Ferguson, che il derby non lo hanno mai giocato, e in un derby questo può incidere, e la cosa un po’ mi preoccupa. La Lazio invece ha più calciatori che conoscono meglio la materia…Là davanti il giocatore chiave sta diventando Matias Soulè, la qualità, lo spunto, le giocate, me le aspetto da lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se dovessi togliere un giocatore alla Lazio toglierei Zaccagni, è il giocatore che per caratteristiche manca alla Roma. Su quella fascia ci sarà il traffico maggiore, e loro partono avanti come forza fisica, perchè Tavares contro Welsey ha un certo mismatch dal punto di vista della forza fisica. Saelemaekers è un calciatore che mi manca, è un giocatore eclettico che ti ha risolto diverse partite, contro la Lazio aveva costretto Tavares a stare più dietro… Alla Roma mancherà un po’ di malizia, Dybala e Paredes con le loro provocazioni incidevano, quell’atteggiamento lì in un derby può servire…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io mi auguro che Gasperini faccia il Gasp. Formazione per il derby? Ieri la Roma ha molto tranquillizzato sulle condizioni di Wesley ed Hermoso, ma il polpaccio quando si fa male è molto problematico…io non sono sicuro che Hermoso giochi. Ho l’impressione che comunque nella testa di Gasperini ci sia l’idea di mettere Celik in quella parte dove si inseriscono Nuno Tavares e Zaccagni, a prescindere dalle condizioni di Hermoso…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Su Sozza non ho nulla da dire. Ma Di Paolo, che è stato designato al VAR, è stato protagonista di due casi eclatanti contro la Lazio. Se poi si accende internet si legge che c’era una passione giovanile per la Roma…tutti gli arbitri avranno avuto tifato una squadra, non è quello il problema, il problema è mettere in difficoltà un professionista in una partita del genere…E’ un Var non tanto di simpatia romanista, ma di sicuro è stato sfortunato con la Lazio, e potrebbe non essere tranquillo. Da parte Lazio c’è la convinzione che, vista la battaglia in corso tra Lotito e il presidente della federazione, in questo momento ci sia anche un sottile piacere nel vedere la Lazio in difficoltà, mi sembra abbastanza evidente. Già ci sono stati due VAR contro la Lazio, e siamo già 2 a 0…Pronostico di Lazio-Roma? Uno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quest’anno stiamo 2 a 0 col Var, ma l’anno scorso eravamo 7 a 0…diciamo che la Lazio non è molto fortunata col VAR. Ci sono squadre più fortunate, e squadre meno fortunate…In passato abbiamo fatto intere trasmissioni per settimane per quello che aveva subito la Roma con gli arbitri, se ora lo facciamo 20 minuti sulla Lazio che problema c’è…Pronostico di Lazio-Roma? Ics..”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Sento queste discussioni sugli arbitri e poi ci chiediamo perchè il derby si fa alle 12:30…se pensate che la categoria arbitrale è contro la Roma o la Lazio, allora continuate così. I tifosi sono sensibili alle parole sentite alla radio. E’ vero che la classe arbitrale è scesa parecchio di livello, però cosa dobbiamo fare? Non mi pare che solo due società vengono non valutate dagli arbitri, gli errori ci sono per tutti. E se non accettiamo gli errori arbitrali, non andiamo avanti… Pronostico di Lazio-Roma? Ics, zero a zero…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bisogna stare attenti, la partita è già di per sé complicata e speriamo che tutti siano in grado di gestirla al meglio. Pronostico di Lazio-Roma? Ics, sicuro quello…”

