Assogna (Sky Sport): “Allegri smentisce categoricamente accordi con la Roma. Da Pioli invece risposte vaghe”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Allegri ha smentito categoricamente qualsiasi contatto o accordo con i Friedkin“. Così Paolo Assogna, giornalista di Sky, ha commentato il possibile approdo dell’ex allenatore della Juventus sulla panchina della Roma, ospite dei microfoni di Radio Manà Manà Sport.

Al contrario di Allegri, Stefano Pioli non avrebbe escluso l’interessamento. “L’ho contatto e mi ha risposto in modo vago e in maniera più aperta non escludendo nulla“. Negli ultimi giorni il nome dell’ex allenatore del Milan è tornato con forza a circolare a Trigoria oltre che in ambiente Juve.

L’attuale tecnico del Al-Nassr era già stato contattato dalla Roma prima della sua partenza per l’Arabia. Inoltre è di oggi la notizia di un suo possibile addio anticipato al club saudita. Il motivo? Una lite con Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha gradito una sostituzione nell’ultima partita di campionato contro l’Al Khoolod di qualche settimana fa. Pioli non sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza saudita e gradirebbe un ritorno in Italia.